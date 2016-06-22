Украина идет по пути реформ, но есть риск "возврата назад" - экс-посол США

Однако риски возврата назад весьма высоки на фоне, в первую очередь, значительных популистских настроений. Об этом в своем блоге написал экс-посол США в Украине, член Атлантического совета Джон Хербст.

«Слишком рано делать уверенные выводы, но первые шаги премьер-министра Владимира Гройсмана и генерального прокурора Юрия Луценко подтверждают, что Украина остается на пути реформ», - написал Хербст.

Он напомнил, что в Кабинет Гройсмана, сформированный в апреле текущего года, не вошли реформаторы предыдущего правительства, однако это «не сломило» премьера, который уже через две недели пребывания на посту инициировал принятие решения о рыночных тарифах на газ - в соответствии с рекомендациями Международного валютного фонда.

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«Он поднял тарифы до рыночного уровня, несмотря на сильное давление популистских партий и движений, включая «Батькивщину» Юлии Тимошенко», - отметил Хербст. Очевидны, по его мнению, и результаты работы правительства и на поприще борьбы с коррупцией. «В этом контексте можно назвать формирование независимого наблюдательного совета «Нафтогаза», а также проведение кадровых конкурсов на должности руководителей госкомпаний», - обратил внимание экс-посол.

Он подчеркнул, что продвигаемые правительством изменения отчасти удовлетворяют и МВФ. «Миссия Фонда, побывавшая в Киеве в мае, рекомендовала выделить Украине в июле тот кредитный транш, который был запланирован к выделению еще в сентябре 2015 года в объеме 1,7 млрд долл. - подчеркнул Хербст. - Но это Украина, страна, которая со времен Оранжевой революции уже доказывала, что она может двигаться как вперед, так и отказываться назад. Понимая необходимость импульса дальнейших реформ, Фонд рекомендовал выделить Киеву сейчас все-таки 1 млрд долл., несколько «придерживая» оставшиеся 700 млн долл. в качестве мотивации для изменений. Давайте думать, что это сработает».

Хербст также отметил, что крайне важно для страны завершить начатую судебную реформу и реформу государственной службы.

«В целом, картина сильная. И мы наблюдаем даже некоторое политическое соревнование между премьером и президентом за первенство в проведении реформ. Но мы видим и то, что по опросам рейтинг президента Порошенко снижается. Он уступает Тимошенко (Юлии Тимошенко - УНИАН) и приближается к рейтингам популистской Радикальной партии Олега Ляшко. Свою роль тут сыграли политический кризис и торможение преобразований. Однако сейчас возвращение к реформам может послужить не только на благо Украины, но и принести свои плоды реформаторам», - резюмировал дипломат.

Как сообщал УНИАН, правительство Владимира Гройсмана приступило к выполнению обязанностей в апреле 2016 года - после продолжительного политического кризиса. В мае Кабинет Гройсмана представил и утвердил план первостепенных реформ, которые необходимо реализовать уже до конца года. Ключевые из них - реформа налоговой и таможенной службы, реформа рынка лекарств, дорожного хозяйства, а также улучшение условий для привлечения инвестиций в Украину.