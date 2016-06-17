Гройсман: Правительство продолжит настойчиво искоренять коррупцию и проводить реформы

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время ежегодной конференции Центра украинско-американских отношений "Providing Ukraine with an Annual Report Card" в г. Вашингтон в четверг, 16 июня, передает Правительственный портал.

"Коррупция, и я это подчеркиваю, - это то явление, которое отнимает у нас наше будущее, и мы должны преодолеть этот вызов. Реформы дают нам шанс и возможности, а коррупция забирает у нас этот шанс и забирает возможности. Мы будем решительны, чтобы побороть это явление", - подчеркнул Владимир Гройсман.

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Премьер-министр проинформировал присутствующих о первые действия правительства относительно преодоления коррупции в экономике. По его словам, на повестке дня - проведение реформы украинской таможни и обеспечения прозрачности ее работы.

Владимир Гройсман сообщил, что уже сформировано все законодательство для эффективной борьбы с коррупцией. Вскоре вступит в действие электронное декларирование государственных служащих, были открыты все государственные реестры и начнут работу вновь созданные органы, в частности Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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"Фактически, каждый шаг правительства так или иначе бьет по коррупции", - подчеркнул он.

Владимир Гройсман отметил, что сегодня существует значительное несоответствие между потенциалом и возможностями страны и низким уровнем жизни, что, по его словам, является несправедливым. Премьер-министр подчеркнул, что сегодня важно провести реформы и создать качественную систему, что сделает страну привлекательной и прекратит отток граждан, особенно молодежи, покидающих страну.

"Я не вижу никаких объективных причин, чтобы Украина была в обнищании, - отметил он. - Наша задача – вернуться на тот путь, который позволит Украине быть успешной".