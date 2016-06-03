Порошенко об амбициях старшего сына: Алексей не собирается становиться премьером или президентом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал сегодня на пресс-конференции.

Президента попросили объяснить его кадровую политику, учитывая, что при власти на разных должностях находятся близкие ему люди.

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"Если вопросы есть к моему сыну... В отличие от любых других, он победил честно и убедительно на мажоритарном округе... Мой сын не собирается быть ни премьер-министром, ни президентом. И я не уверен, что он захочет второй раз идти в депутаты. Но он самостоятельный, ответственный, взрослый человек", - отметил Порошенко.

При этом глава государства напомнил об исключениях в мировой политике, когда действующие главы правительств Канады и Японии являются потомками родителей, которые раньше тоже занимали эти должности.