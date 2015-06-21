Порошенко напомнил о Дне отца и показал, как его поздравили дети (видео)

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в микроблоге Twitter напомнил, что сегодня Украина празднует День отца и показал, как лично его поздравили с этим праздником дети.

"Утро началось с подарка от родных, которые напомнили, что сегодня #ДеньБатька . Растроганный до глубины души", - написал он.

ПП: Утро началось с подарка от родных, которые напомнили, что сегодня #ДеньБатька . Растроганный до глубины души. https://t.co/w1gvoYxqgg — Петр Порошенко (@poroshenko) June 21, 2015

"Найдите сегодня время, чтобы сказать самые важные слова своему папе", - позже добавил Порошенко на своей странице в Facebook.

Дочери Евгения и Александра, а также младший сын Михаил записали для Петра Порошенко видео, в котором поблагодарили отца за поддержку и отметили, что гордятся им.

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Свое видеопоздравление Александра, Евгения и Михаил записали на трех языках - украинском, английском и русском.