В Брюсселе рассказали, когда будет принято решение о безвизовом режиме для Украины

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил дипломатический источник.

По его словам, решение относительно безвизового режима для Украины будет принято бесспорно.

"Никто не говорит про намеренном промедлении. Но есть страны, желающие иметь механизмы, которые можно было бы применить в случае необходимости", - отметил собеседник агентства.

Он подтвердил, что украинский вопрос будет рассмотрен на заседании визовой рабочей группы 14 июня.

"Мы еще не дошли до уровня Комитета постоянных представителей (COREPER)", - детализировал дипломат.

Комментируя информацию о том, что на этой неделе COREPER не смог принять решение по Грузии, он отметил, что обсуждение этого вопроса также продолжается. "Но первым должен быть механизм прекращения", - подчеркнул он.

Дипломат предположил, что временные рамки принятия решения для Украины будут ограничены сентябрем.

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Как сообщал УНИАН, 20 апреля Европейская комиссия представила Европарламенту и Совету ЕС предложения относительно либерализации визового режима с Украиной.

В то же время в ЕС намерены разработать механизм приостановки действия безвизового режима для всех стран, с которыми он существует.

В частности, как заявил в начале мая вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, "после длительных дискуссий со странами-членами мы предлагаем ужесточить механизм приостановки безвизового режима для всех стран, с которыми он заключен".

По его словам, Еврокомиссия будет иметь право запустить процесс приостановки безвизового режима по собственной инициативе.

Законодательное предложение Еврокомиссии должно быть одобрено Европейским парламентом и Советом ЕС.