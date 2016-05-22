Порошенко: "У нас есть все возможности в ближайшее время петь гимн Украины в Донецке под желто-голубыми цветами"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня во время церемонии проводов национальной сборной Украины на чемпионат Европы-2016 сегодня на Михайловской площади в Киеве.

Порошенко отметил, что 10 июня в Париже начинается Евро-2016. Президент во время проводов сборной вспомнил о событиях Чемпионата Европы 2012 года.

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"У меня перед глазами стоит Чемпионат Европы 2012 года. Что для меня было самым ярким событием этого чемпионата? Оказывается, не события на футбольном поле, а 2 часа ночи, Донецк, одетый в желто-голубые цвета, который поет украинский гимн. И это было объединение всего Донецка и всей Украины. И я убежден, что футбол играет такую же важную роль, и у нас есть все возможности в ближайшее время петь футбольный гимн, украинский гимн в Донецке под желто-голубыми цветами", - заявил Порошенко.