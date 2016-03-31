Порошенко призывает США заключить с Украиной двустороннее соглашение в сфере безопасности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на форуме «Борьба Украины за свободу, которая продолжается» сегодня в Вашингтоне.

«Поддержка США имеет решающее значение для успешного сопротивления российской агрессии», - заявил он.

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По его словам пора усилить двусторонний диалог между Украиной и США по форме и содержанию.

«Это также время обновить наш стратегический альянс и направить наше интенсивное сотрудничество в области обороны и безопасности во всеобъемлющую двустороннее соглашение в области безопасности», - заявил Порошенко, добавив, что по его убеждению «в этом все заинтересованы».