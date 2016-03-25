Томенко заявляет, что БПП не может лишить его мандата

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Томенко относительно решения съезда партии «Блок Петра Порошенко Солидарность» о досрочном прекращении его депутатских полномочий в связи с выходом из фракции.

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Томенко отметил, что уже более чем два года он был и остается беспартийным.

«За меня голосовали украинские граждане как за беспартийного, который шел по списку «Блока Петра Порошенко», поэтому и не этой партии забирать у меня мандат», – отметил Томенко.

Такое решение «БПП» Томенко объясняет желанием партии избавиться от тех депутатов, которые в Верховной Раде говорят правду об отходе от предвыборных обещаний, предоставленных после Революции Достоинства нынешними президентом и премьером.

«Но сегодняшнее решение съезда «БПП» примерно такое же, как, например, принять решение о том, что партия выступает за счастливую, богатую и некоррупционную Украину... А для того, чтобы лишить меня депутатского мандата, в соответствии со ст. 81 Конституции Украины, надо сначала принять закон об императивном мандате, дальше в Верховной Раде заслушать информацию насчет того, нарушал беспартийный Томенко предвыборную программу «БПП», с которой шел на выборы, а потом проголосовать большинством конституционного состава Верховной Рады», – подчеркнул Томенко.

«Поэтому я спокойно отношусь к такому решению партии Порошенко и планирую дальше работать над выполнением своих предвыборных обещаний в Верховной Раде Украины», – подытожил Томенко.

Как сообщал УНИАН, Томенко 25 декабря 2015 года заявил о выходе из фракции партии «Блок Петра Порошенко».

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Он объяснил свое решение несогласием с принятым в парламенте госбюджетом-2016, который, по его словам, направлен против украинского народа.

Сегодня, 25 марта, съезд партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» принял решение о досрочном прекращении полномочий Томенко в связи с его выходом из состава парламентской фракции «БПП».

Статья 81 Конституции предусматривает, в частности, что в случае невхождения народного депутата, избранного от партии (избирательного блока партий), в состав депутатской фракции этой партии (избирательного блока партий) или выхода народного депутата из состава такой фракции, его полномочия прекращаются досрочно на основании закона по решению высшего руководящего органа соответствующей партии (избирательного блока партий) со дня принятия такого решения.

В то же время в Украине нет закона об императивном мандате, который предусматривает процедуру прекращения депутатских полномочий, в частности, за выход из фракции, которая была сформирована соответствующей политической партией. Таким образом, в настоящее время не ясно, как в дальнейшем будет решаться вопрос о Томенко.