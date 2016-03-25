Съезд БПП принял решение о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Томенко и Фирсова

Как передает корреспондент УНИАН, в решении съезда отмечается, что оно принято в соответствии со ст. 81 Конституции. Согласно этому решению, досрочное прекращение полномочий депутатов Томенко и Фирсова связано с их выходом из состава парламентской фракции партии БПП.

Читайте такжеГройсман объявил о выходе Томенко из фракции Блока Петра Порошенко

Ст. 81 Конституции предусматривает, в частности, что в случае невхождения народного депутата, избранного от партии (избирательного блока партий), в состав депутатской фракции этой партии (избирательного блока партий) или выхода народного депутата из состава такой фракции, его полномочия прекращаются досрочно на основании закона по решению высшего руководящего органа соответствующей партии (избирательного блока партий) со дня принятия такого решения.

В то же время в Украине нет закона об императивном мандате, который предусматривает процедуру прекращения депутатских полномочий, в частности за выход из фракции, которая была сформирована соответствующей политической партией. Таким образом, пока не понятно, как в дальнейшем будет решаться вопрос Томенко и Фирсова, в отношении которых сегодня съезд принял решение о досрочном прекращении их депутатских полномочий.

Как сообщал УНИАН, Томенко 25 декабря 2015 года заявил о выходе из фракции партии БПП.

Он пояснил свое решение несогласием с принятым в парламенте госбюджетом-2016, который, по его словам, направлен против украинского народа.

"Я не поддерживаю идею, что мы должны поддерживать бюджет "МВФовский", а не народный, поэтому я написал заявление о выходе из фракции БПП", - заявил Томенко, добавив, что не может нести ответственность за коалицию, которая «в интересах получения кредитов и сохранения при власти могла принять документы против собственного народа".

Фирсов вышел из фракции БПП 8 февраля, заявив, что "оставаться во фракции вместе с Игорем Кононенко я больше не могу, поскольку не согласен покрывать его коррупционную деятельность, и не хочу, чтобы меня ассоциировали с ней".