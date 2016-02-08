Фирсов: БПП повторяет путь Партии регионов, покрывая коррупцию новой "Семьи"

Об этом он написал в своем блоге на "Украинской правде".

Депутат отметил, что фракция не поддержала инициативу о лишении Кононенко депутатского мандата, из-за чего он и принял решение выйти из нее.

Фирсов завил, что "после голосования по Кононенко понял, что большинство коллег по фракции сознательно покрывает коррупционные схемы новой "Семьи", причем делают они это даже тогда, когда об этой коррупции открыто говорят наши журналисты и западные партнеры".

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"Я вижу, как фракция БПП благодаря нескольким людям уверенно повторяет путь Партии регионов... Фракцией БПП управляют несколько человек, приближенных к президенту. Они подавляют всякую критику и всякое инакомыслие", - написал он, приведя в пример и лидера фракции Юрия Луценко.

Депутат также рассказал, что Кононенко "выводит через сомнительные офшоры из Украины миллионы евро, его партнер, еще один член нашей фракции Александр Грановский кэшем получил от своего бизнес-партнера Адамовского 700 тысяч долларов, которые не указал ни в одной декларации".

"И все это происходит под разговоры о реформах, инвестициях и борьбе с коррупционными схемами старой власти. Конечно, я не затем шел в парламент, чтобы участвовать в этом позорище", - возмутился Фирсов.