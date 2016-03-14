Могерини: Ключевое условие изменений в отношениях ЕС с РФ - полная имплементация Минских соглашений

Об этом Могеини сказала по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

"Мы имели среди 28 стран-членов единодушную позицию относительно пяти руководящих принципов политики Европейского Союза в отношении России. Первым из этих руководящих принципов является полная имплементация (выполнение) Минских соглашений в качестве ключевого элемента для любых существенных изменений в наших отношениях", - заявила Могерини.

Вместе с тем она напомнила, что эта неделя является важной, учитывая то, что два года назад состоялась аннексия Крыма Россией.

"И мы снова заявили нашу совместную решительную позицию непризнания аннексии Крыма", - подчеркнула Могерини.

Также она отметила, что вторым руководящим элементом является укрепление отношений с восточными соседями ЕС и другими соседями, особенно в Центральной Азии.

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Третьим элементом является "укрепление внутренней упругости Европейского Союза, и в частности с целью укрепления энергетической безопасности, (в связи с) гибридными угрозами и (укрепление) стратегической коммуникации".

Могерини подчеркнула, что четвертым принципом является то, что все 28 стран согласились "с необходимостью выборочного взаимодействия с Россией".

В частности, она подчеркнула, речь идет о вопросах, касающихся Ирана, мирного процесса на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, а также вопросам Северной Кореи, миграции, терроризма, климатических изменений и других вопросах, где есть интересы ЕС.

"К пятому нашему общему руководящему принципу относится готовность все больше поддерживать российское гражданское общество", - заявила Могерини.

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