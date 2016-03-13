Российские оккупанты угрожали сбить самолет с Турчиновым, если бы он решил прилететь в Крым

В 2014 году в начале попыток аннексии Россией Крыма и.о. президента Украины Александр Турчинов хотел прилететь на полуостров, но представители РФ заявили, что "если он пересечет границу, его собьют".

Об этом в интервью российскому телеканалу "НТВ" заявил член Совета безопасности РФ, полномочный представитель президента РФ в так называемом "Крымском федеральном округе" Олег Белавенцев.

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Он заявил, что Турчинов собирался лично лететь в Крым со спецназом, но ему дали понять, что до Симферополя "он точно не долетит".

"Он собирался вылететь сюда двумя бортами: на одном сам, на другом — подготовленная группа спецназа. Но мы — дело в том, что мы тут принимали решения, нам никто не мешал — сообщили: если пересечет границу, мы его собьем", - заявил Белавенцев.

Также он обвинил Турчинова в попытках "развязать гражданскую войну в Крыму", якобы направляя на полуостров эмиссаров, которые пытались "склонить руководителей Крыма к неисполнению своих обязанностей", а депутатам якобы рассылали СМС с угрозами.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

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Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.