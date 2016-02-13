Европарламент безотлагательно рассмотрит предложения Еврокомиссии по безвизовому режиму для Украины - Шульц

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Мюнхене журналистам после завершения встречи с президентом Украины Петром Порошенко, которая состоялась на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«Мы ожидаем предложения Европейской комиссии относительно безвизового режима, и Европейский парламент немедленно их примет к рассмотрению», - заявил Шульц.

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При этом президент ЕП подчеркнул важность такого решения. «Одна очень важная причина - безвизовый режим является элементом улучшения экономической деятельности. Очень часто это рассматривается как элемент свободного движения, но это - огромный шаг вперед в экономической деятельности с обеих сторон. Поэтому это также очень важно для нас», - подчеркнул он.

Кроме того, он заверил «от подавляющего большинства членов Европарламента, что мы поддерживаем демократическое и устойчивое экономическое развитие в Украине».

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Шульц также сообщил, что очень внимательно слушал, что президент Украины сказал в отношении крымских татар. «Мы, как Европейский парламент, очень серьезно к этому отнесемся и посмотрим, что там произошло, особенно в сфере прав человека и безопасности», - подчеркнул президент ЕП.

Вместе с тем, по убеждению Шульца, не надо «обсуждать холодную войну, а необходимо улучшить наши дипломатические возможности, чтобы избежать конфронтации и не говорить о новой холодной войне».