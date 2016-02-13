Европарламент безотлагательно рассмотрит предложения Еврокомиссии по безвизовому режиму для Украины - Шульц
Президент Европейского парламента Мартин Шульц уверяет, что Европарламент без проволочек рассмотрит предложения Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим, как только они поступят.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Мюнхене журналистам после завершения встречи с президентом Украины Петром Порошенко, которая состоялась на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
«Мы ожидаем предложения Европейской комиссии относительно безвизового режима, и Европейский парламент немедленно их примет к рассмотрению», - заявил Шульц.
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При этом президент ЕП подчеркнул важность такого решения. «Одна очень важная причина - безвизовый режим является элементом улучшения экономической деятельности. Очень часто это рассматривается как элемент свободного движения, но это - огромный шаг вперед в экономической деятельности с обеих сторон. Поэтому это также очень важно для нас», - подчеркнул он.
Кроме того, он заверил «от подавляющего большинства членов Европарламента, что мы поддерживаем демократическое и устойчивое экономическое развитие в Украине».
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Шульц также сообщил, что очень внимательно слушал, что президент Украины сказал в отношении крымских татар. «Мы, как Европейский парламент, очень серьезно к этому отнесемся и посмотрим, что там произошло, особенно в сфере прав человека и безопасности», - подчеркнул президент ЕП.
Вместе с тем, по убеждению Шульца, не надо «обсуждать холодную войну, а необходимо улучшить наши дипломатические возможности, чтобы избежать конфронтации и не говорить о новой холодной войне».