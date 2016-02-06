Украинские заключенные Кремля: Сенцова отправили в Иркутск, Кольченко - в Челябинск

Украинского режиссера Олега Сенцова отправили по этапу в Иркутск. Там режиссер должен отбывать наказание.

Об этом на своей странице в Facebook написала сестра режиссера Наталья Каплан.

«Начался этап. Олега Сенцова везут в Иркутск, Сашу Кольченко в Челябинск», - написала она.

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Сенцова и активиста Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

25 августа этого года суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко, осудив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима соответственно.

Верховный суд России оставил без изменения решение суда первой инстанции в отношении украинских граждан - режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко.

В России правозащитный центр «Мемориал» назвал Сенцова и Кольченко политзаключенными.