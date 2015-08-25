Сенцова признали виновным по 6 статьям, предполагающим суммарно 53 года тюрьмы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение суд огласил сегодня. В частности, суд признал виновным Олега Сенцова в создании "террористического сообщества, то есть устойчивой группы лиц, заранее объединившихся в целях осуществления террористической деятельности, а также в руководстве этим террористическим сообществом", и приговорил к 15 годам лишения свободы "без штрафа и ограничения свободы".

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Также суд признал его виновным в "двух террористических актах, совершении поджогов, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинении значительного имущественного ущерба с целью воздействия на принятие решения органами власти, организованной группой, то есть в двух преступлениях". Суд назначил наказание в виде лишения свободы по эпизоду от 14 апреля 2014 года на срок 10 лет без ограничения свободы, по эпизоду от 18 апреля 2014 года – 11 лет без ограничения свободы.

Кроме того, Олег Сенцов признан виновным "в приготовлении к террористическому акту, к совершению взрыва, устрашающему население, создающему опасность гибели человека, причинении значительного имущественного ущерба с целью дестабилизации органов власти и воздействии на принятие решения органами власти, организованной группой" и осужден на 7 лет "без ограничения свободы".

Суд признал Олега Сенцова виновным в покушении на незаконное приобретение взрывных устройств организованной группой (5 лет лишения свободы), а также в незаконном приобретении огнестрельного оружия, и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, окончательное наказание "по совокупности преступлений" суд назначил Олегу Сенцову "путем частичного сложения наказаний» в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима".

Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко российские спецслужбы задержали в Крыму в мае 2014 года. ФСБ объявила, что они являются членами запрещенного в России "Правого сектора". Согласно версии следствия, активисты планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде крымских городов, а в дальнейшем - уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач.

Сегодня, 25 августа, судья огласил приговор - Олег Сенцов приговорен к 20 годам колонии строгого режима,Александр Кольченко – к 10 годам.