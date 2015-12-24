Суд Москвы отклонил иск Сенцова к ФСБ и ряду российских СМИ о защите чести и деловой репутации

Об этом сообщает ТАСС.

Ответчиками по иску, кроме ФСБ РФ выступали ОАО" Ньюс медиа", ОАО"Первый канал", ОАО "Телекомпания НТВ", ОАО "ТРК ВС "ЗВЕЗДА", ООО"БФМ.РУ", ФГУП "ВГТРК".

"Суд, рассмотрев доводы искового заявления, пришел к выводу об отсутствии оснований для его удовлетворения", - сказал представитель суда.

Сенцов подал иск в связи с тем, что телеканалы назвали его террористом еще до решения суда, основываясь только на пресс-релизе спецслужб.

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Как сообщал УНИАН, Сенцова и активиста Александра Кольченко российские спецслужбы задержали в Крыму в мае 2014 года. ФСБ РФ объявила, что они являются членами запрещенного в России "Правого сектора". Согласно версии российского следствия, активисты якобы планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде городов Крыма.

25 августа этого года суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима, соответственно.