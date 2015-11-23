Скандал вокруг выборов в Кривом Роге: Гройсман предлагает депутатам создать совместную рабочую группу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.

Говоря о последних событиях в Кривом Роге, Гройсман отметил, что парламент не может быть в стороне от этого.

«Должны дать этому всестороннюю оценку и соответствующим образом сформулировать свою позицию, в том числе, возможно, и законодательно», - сказал он.

Спикер предложил фракциям и группам парламента внести предложения и, возможно, создать совместную группу и разобраться в ситуации.

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«Внести свои предложения и рекомендации о том, как бы мы могли способствовать урегулированию событий, имеющих место в городе Кривой Рог», - сказал председатель Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, городским головой Кривого Рога избран представитель «Оппозиционного блока» Вилкул. По данным ЦИК, Вилкул получил 89 тысяч 209 голосов избирателей (49,25%), а его соперник, представитель «Самопопочи» Юрий Милобог - 88 тысяч 457 голосов (48,83%).

Председатель партии «Самопомич», городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что партия обжалует в суде результаты выборов в Кривом Роге.

18 ноября советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк написал в Facebook об открытии уголовного производства по ст.366 ч.1 УК Украины (служебный подлог) по фактам нарушения избирательного законодательства во время второго тура выборов в Кривом Роге по заявлению представителей партии «Объединение «Самопомич».

Председатель ЦИК Михаил Охендовский заявил, что оснований ставить под сомнение законность действий городской избирательной комиссии Кривого Рога по установлению результатов выборов городского головы у Центральной избирательной комиссии нет.

19 ноября Милобог обратился в Днепропетровский админсуд с требованием отменить постановление Криворожской ГТИК об избрании Вилкула мэром Кривого Рога.