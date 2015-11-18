В Кривом Роге Вилкула представили городским головой

10:51, 18 ноября 2015
Политика
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В Кривом Роге на Днепропетровщине утром открыли сессию городского совета и представили новым головой города Юрия Вилкула.

юрий вилкул / vibori.kr.ua

Сразу после этого Вилкул сессию закрыл, сообщает Общественное.

Отмечается, что территориальная избирательная комиссия позволила пересчитать только 1 участок, а по 21-му жалобу отклонили. Об этом сообщил народный депутат от "Самопомочи" Ярослав Маркевич.

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Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области избран мэром Кривого Рога Юрий Вилкул от "Оппозиционного блока". Соответствующая информация размещена на официальном сайте Центральной избирательной комиссии. Как отмечается, Вилкул получил 89 тыс. 209 голосов (49,25%), а его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог - 88 тыс. 457 голосов (48,83%).

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