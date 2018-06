Россияне не станут спасать Путина в критический момент, несмотря на рейтинг 90% - эксперт

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ заявил российский политический эксперт Валерий Соловей.

"У меня лично нет сомнений в том, что 90% граждан России одобряют деятельность президента Путина. ВЦИОМ не лукавит. Правда, в данном случае речь идет, в том числе, о социально одобряемых ответах. То есть, люди говорят то, что от них, как им кажется, хотят услышать. Люди боятся сказать иное", - считает Соловей.

"Поэтому качество этой поддержки не стоит ничего. Ровным счетом ничего. Ни один из тех, кто заявляет об одобрении деятельности Путина, не выйдет поддержать обожаемого президента в критической для него ситуации", - уверен эксперт.

По его мнению, "все эти 90% окажутся ровно и именно там, где в августе 1991 года оказались 99%, голосовавших за "кандидатов единого и нерушимого блока коммунистов и беспартийных", где оказались 15 млн членов КПСС, где оказался "меч партии" - КГБ".

"Так что don't take it seriously! (не воспринимайте это серьезно – УНИАН). Миллионы одобрений никогда не заменят единственного шага вперед. На площадь. В тот назначенный час", - сказал Соловей.

Он подчеркнул: "Чем сильнее самообман, тем болезненнее отрезвление".

Как сообщал УНИАН, по данным последнего соцопроса ВЦИОМ, рейтинг Путина на фоне авиаударов по Сирии вырос до рекордных 89,9%.