Рейтинг Путина "взвился" до отметки в 90%

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинг одобрения работы президента России.

Рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина среди россиян установил новый рекорд – 89,9%.

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"Показатель обновил предыдущий максимум, зафиксированный в июне 2015 г. (в среднем за месяц – 89,1). Столь высокий уровень одобрения работы президента России зафиксирован, в первую очередь, в связи с событиями в Сирии, авиаударами российской авиации по позициям террористов (эти события назвали главными за прошедшую неделю 26% респондентов)", - говорится в сообщении.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 17-18 октября 2015 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России.