Россия хочет увеличить количество своих наблюдателей в рамках миссии ОБСЕ в Украине - Лавров

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава МИД России Сергей Лавров сказал на совместной с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Занньером пресс-конференции в Москве.

"Что касается работы Специальной мониторинговой миссии, мы сегодня подтвердили обоюдный интерес и со стороны России и со стороны генерального секретаря, чтобы её численность была доведена до разрешённого уже уровня в тысячу наблюдателей. Пока там работают около 550 человек", - сказал Лавров.

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По его словам, наблюдателей должно быть больше, так как на "плечи миссии" ложится дополнительная задача по верификации отвода уже и легких вооружений – калибром до 100 мм.

"Что касается наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, то никогда речи не шло о том, чтобы был изменён принцип её формирования", - сказал Лавров и добавил, что миссия формируется на основе кандидатов, предоставляемых отдельными странами ОБСЕ.

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"Россиян в этой миссии 32. Мы хотели бы, чтобы их было больше. Будем представлять дополнительных кандидатов, как об этом попросил генсекретарь", - сказал Лавров.

Ранее УНИАН сообщал, что ОБСЕ намерена увеличить число наблюдателей на линии соприкосновения в зоне АТЕ.