Петиция о голосовании в ВР по отпечаткам пальцев набрала 25 тысяч подписей

Электронная петиция к президенту Украины Петру Порошенко о введении электронной системы голосования в Верховной Раде по отпечаткам пальцев набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Об этом сообщается на официальном сайте президента.

"Внедрить электронную систему голосования по отпечатку пальцев в Верховной Раде, тем самым сделать невозможным голосование за не присутствующих депутатов. Уже 2015 год, а система не установлена​​", - говорится в тексте петиции.

Напомним, уже четыре петиции на сайте президента собрали 25 тысяч подписей: о разрешении оружия, отмене импортного сбора на автомобили, о премьерстве Михаила Саакашвили и об отмене залога для взяточников.