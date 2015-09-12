Петиция о голосовании в ВР по отпечаткам пальцев набрала 25 тысяч подписей
12:27, 12 сентября 2015Политика
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Уже четыре петиции на сайте президента собрали 25 тысяч подписей: о разрешении оружия, отмене импортного сбора на автомобили, о премьерстве Михаила Саакашвили и об отмене залога для взяточников
Уже четыре петиции к президенту набрали необходимые 25 тысяч подписей / Фото УНИАН
Электронная петиция к президенту Украины Петру Порошенко о введении электронной системы голосования в Верховной Раде по отпечаткам пальцев набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.
Об этом сообщается на официальном сайте президента.
"Внедрить электронную систему голосования по отпечатку пальцев в Верховной Раде, тем самым сделать невозможным голосование за не присутствующих депутатов. Уже 2015 год, а система не установлена", - говорится в тексте петиции.
Напомним, уже четыре петиции на сайте президента собрали 25 тысяч подписей: о разрешении оружия, отмене импортного сбора на автомобили, о премьерстве Михаила Саакашвили и об отмене залога для взяточников.
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