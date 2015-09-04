Петиция о свободном владении оружием первой собрала 25 тысяч подписей
Петиция о свободном владении оружием первой набрала 25 тысяч подписей и была подана на рассмотрение Администрации Президента.
Петиция призывает президента Петра Порошенко законодательно урегулировать право граждан Украины на владение огнестрельным оружием, сообщает Украинская правда.
"Дополнить статью 27 Конституции Украины частью четвертой следующего содержания: "Каждый гражданин Украины имеет право на свободное владение огнестрельным оружием для защиты своей жизни и здоровья, жилья и собственности, жизни и здоровья других людей, конституционных прав и свобод в случае узурпации власти, посягательств на конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в петиции.
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Она была подана общественной организацией "Всеукраинская ассоциация владельцев оружия" и имеет название "Законодательно утвердить право граждан Украины на защиту".
Ранее УНИАН сообщал, что президент Петр Порошенко подписал Указ, которым утвердил порядок рассмотрения электронной петиции, адресованной Президенту Украины, и дал старт работе соответствующего сайта.