Еще одна петиция к президенту набрала более 25 тысяч подписей
Уже третья петиция к президенту Украины набрала более 25 тысяч подписей.
Документ, который размещен на сайте главы государства, предлагает назначить Михаила Саакашвили премьер-министром Украины.
Следует отметить, что в соответствии с действующим регламентом, рассмотрение общественного обращения должно осуществляться безотлагательно, но не позднее десяти рабочих дней со дня обнародования информации о начале ее рассмотрения.
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Как сообщалось, на официальном сайте главы государства разместили электронную петицию с требованием назначить председателя Одесской облгосадминистрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили премьер-министром Украины.
Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко подписал Указ, которым утвердил порядок рассмотрения электронной петиции, адресованной Президенту Украины, и дал старт работе соответствующего сайта.