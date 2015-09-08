Еще одна петиция к президенту набрала более 25 тысяч подписей

Документ, который размещен на сайте главы государства, предлагает назначить Михаила Саакашвили премьер-министром Украины.

Следует отметить, что в соответствии с действующим регламентом, рассмотрение общественного обращения должно осуществляться безотлагательно, но не позднее десяти рабочих дней со дня обнародования информации о начале ее рассмотрения.

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Как сообщалось, на официальном сайте главы государства разместили электронную петицию с требованием назначить председателя Одесской облгосадминистрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили премьер-министром Украины.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко подписал Указ, которым утвердил порядок рассмотрения электронной петиции, адресованной Президенту Украины, и дал старт работе соответствующего сайта.