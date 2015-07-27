Стала известна личность сотрудника Апелляционного суда Одесской области, который выбросился с крыши

Как сообщили УНИАН в суде, погибший - Николай Мазун - работал в ведомстве почти 15 лет. В его обязанности входило обеспечение порядка в зале судебного заседания и безопасности участников уголовного производства, координация действий с подразделениями конвойной службы по своевременной доставке в суд обвиняемых и т. д.

Его жена работает судьей в одном из районных судов города. По некоторым данным, когда мужчина падал с высоты, его глаза были закрыты повязкой, а выход на крышу здания якобы был закрыт изнутри.

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В пресс-центре суда от комментариев отказались, заявив, что комментарии о ЧП, в результате которого погиб сотрудник отдела обеспечения проведения судебных заседаний, будут предоставляться после объявления предварительных результатов расследования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского городского управления милиции, по предварительным данным, подтверждается версия суицида. «Но в настоящее время, до проведения всех экспертиз, производство расследуется по ст. 115 УК Украины - умышленное убийство», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, сегодня с крыши здания Апелляционного суда Одесской области, расположенного на ул. Гайдара, выбросился сотрудник учреждения, 1969 года рождения.