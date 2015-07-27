В Одессе сотрудник Апелляционного суда выбросился с крыши здания
16:02, 27 июля 2015Общество
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В понедельник в Одессе в результате падения с крыши Апелляционного суда Одесской области погиб один из его сотрудников.
Апелляционный суд Одесской области / dumskaya.net
Об этом сообщили в пресс-службе милиции Одесской области.
"Сегодня, 27 июля, в 11.40, в милицию поступило сообщение о том, что с крыши здания Апелляционного суда Одесской области, расположенного на ул. Гайдара, выбросился сотрудник учреждения", - говорится в сообщении.
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В результате падения мужчина 1969 года рождения умер на месте.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Малиновского райотдела милиции. Проводится проверка.
При этом о причинах данного события не сообщается.
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