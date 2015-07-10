Згуладзе о предложении Порошенко возглавить полицию: "я бы хотела видеть больше кандидатур"

Первый заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе не готова дать однозначный ответ, соглашается ли она на предложение президента возглавить Национальную полицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в комментарии журналистам в перерыве заседания коллегии МВД, которое происходит с участием главы государства и премьер-министра.

«На этот вопрос я, правда, не готова отвечать. Я бы хотела видеть больше кандидатур, потому что я уверена, что есть очень достойные люди, которые гораздо больше сделали для Украины, чем я пока», - сказала Згуладзе.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко выступает за назначение руководителем Национальной полиции Эки Згуладзе.

По его словам, «это мое мнение разделяют председатель правительства Арсений Яценюк и министр внутренних дел Арсен Аваков».

«Осталось договориться лишь с госпожой Згуладзе», - отметил глава государства.

Верховная Рада 2 июля приняла закон «О Национальной полиции». Президент 8 июля заявил о намерении в ближайшее время подписать закон.