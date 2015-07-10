Порошенко хочет видеть Згуладзе руководителем Национальной полиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания коллегии Министерства внутренних дел Украины.

«Месяц назад я прямо сказал, что на посту руководителя Национальной полиции вижу Эку Згуладзе”, - сказал президент.

Порошенко отметил, что «это мое мнение разделяют глава правительства Арсений Яценюк и министр внутренних дел Арсен Аваков».

По его словам, осталось договориться лишь с госпожой Згуладзе.

Читайте такжеЯценюк и Аваков вручили Згуладзе вышиванку с надписью "Берегиня полиции" (фото)

Глава государства отметил также, что такой, как новая полиция в Киеве, должна стать вся украинская полиция в рамках глобального реформирования МВД и всей системы правоохранительных органов.

Как сообщалось, 4 июля в Киеве состоялось принесение присяги патрульными полицейскими. В тот же день они уже вышли на патрулирование в столице.

Верховная Рада 2 июля приняла закон "О Национальной полиции". Президент 8 июля заявил о намерении в ближайшее время подписать закон.