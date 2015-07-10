Порошенко хочет видеть Згуладзе руководителем Национальной полиции
Президент Украины Петр Порошенко выступает за назначение руководителем Национальной полиции Эки Згуладзе, которая сейчас занимает должность первого заместителя министра внутренних дел.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания коллегии Министерства внутренних дел Украины.
«Месяц назад я прямо сказал, что на посту руководителя Национальной полиции вижу Эку Згуладзе”, - сказал президент.
Порошенко отметил, что «это мое мнение разделяют глава правительства Арсений Яценюк и министр внутренних дел Арсен Аваков».
По его словам, осталось договориться лишь с госпожой Згуладзе.
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Глава государства отметил также, что такой, как новая полиция в Киеве, должна стать вся украинская полиция в рамках глобального реформирования МВД и всей системы правоохранительных органов.
Как сообщалось, 4 июля в Киеве состоялось принесение присяги патрульными полицейскими. В тот же день они уже вышли на патрулирование в столице.
Верховная Рада 2 июля приняла закон "О Национальной полиции". Президент 8 июля заявил о намерении в ближайшее время подписать закон.