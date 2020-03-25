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Хомутынник опроверг слухи о заболевании на коронавирус

18:47, 25 марта 2020
Политика
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Виталий Хомутынник рассказал о состоянии своего здоровья 

На своей странице в Facebook он уточнил, что не имеет симптомов ОРВИ и других признаков недомогания. 

«Сегодня увидел в СМИ немало публикаций с упоминанием своей фамилии. Докладываю: чувствую себя хорошо, 12 марта вернулся из Франкфурта в Киев, вторую неделю вместе с семьей находимся дома на карантине. Симптомов ОРВИ и других признаков недомогания не было и нет, хотя в будущем от этого никто не застрахован», - сообщил Хомутынник. 

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Он также уточнил, что его благотворительный фонд оказывает адресную помощь в закупке медицинского оборудования, медикаментов для борьбы с пандемией. 

«В то же время я не нахожусь в стороне, мой благотворительный фонд сразу же приступил к оказанию адресной помощи и уже перечислил несколько миллионов на закупку медицинского оборудования, медикаментов, и продолжаем это делать. Всем здоровья!», - добавил он. 

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