Глава Апелляционного суда Киева заявляет, что его незаконно лишили свободы на три дня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

Чернушенко заявил: «Меня незаконно лишили на три дня».

По его словам, его лишили возможности выходить из кабинета с 19 до 22 июня (в это время проходил обыск в его рабочем кабинете). «Вы слышали от генпрокурора о том, что якобы председатель суда забаррикадировался в своем служебном кабинете и в течение трех дней не выходил из этого кабинета», - сказал Чернушенко.

Он отметил, что в течение трех дней находился в кабинете, в котором проводился обыск следователями Генпрокуратуры и сотрудниками СБУ.

«Изъяли много различных документов и вещей, которые не имеют никакого отношения к тем фактам, которые указаны в постановлении следственного судьи», - отметил Чернушенко.

Как сообщал УНИАН, 22 июня генеральный прокурор Виктор Шокин заявил, что 23 июня внесет в Верховную Раду представление на снятие судейской неприкосновенности, задержание и арест главы Апелляционного суда Киева Чернушенко.

По словам Шокина, Чернушенко на данный момент не является задержанным. "Он находится в помещении апелляционного суда. Не хочет оттуда выходить...", - отметил Шокин.

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В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что Главным следственным управлением ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного вмешательства служебными лицами Апелляционного суда Киева в работу автоматизированной системы документооборота суда, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.376-1 УК Украины.

В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства 19 июня Генпрокуратурой совместно с СБУ проведен обыск помещений Апелляционного суда Киева. «По результатам обыска были изъяты денежные средства, серверы и компьютерное оборудование, на котором находится база автоматизированной системы документооборота суда, а также установлены систематические факты незаконного вмешательства в автоматизированные системы суда со стороны должностных лиц суда, в том числе судей», - пояснили в ГПУ. После проведения необходимых следственных действий изъятое оборудование было возвращено.

Генпрокуратурой подготовлено ходатайство к Высшей квалификационной комиссии судей об отстранении от должности председателя Апелляционного суда Киева, а также представление в ВР относительно предоставления разрешения на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест.

По данным Шокина, в рабочем кабинете Чернушенко в ходе обыска было изъято 6,5 тыс. долларов.