Глава Апелляционного суда Киева заявляет, что его незаконно лишили свободы на три дня
Глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко заявляет, что его незаконно лишили свободы на три дня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.
Чернушенко заявил: «Меня незаконно лишили на три дня».
По его словам, его лишили возможности выходить из кабинета с 19 до 22 июня (в это время проходил обыск в его рабочем кабинете). «Вы слышали от генпрокурора о том, что якобы председатель суда забаррикадировался в своем служебном кабинете и в течение трех дней не выходил из этого кабинета», - сказал Чернушенко.
Он отметил, что в течение трех дней находился в кабинете, в котором проводился обыск следователями Генпрокуратуры и сотрудниками СБУ.
«Изъяли много различных документов и вещей, которые не имеют никакого отношения к тем фактам, которые указаны в постановлении следственного судьи», - отметил Чернушенко.
Как сообщал УНИАН, 22 июня генеральный прокурор Виктор Шокин заявил, что 23 июня внесет в Верховную Раду представление на снятие судейской неприкосновенности, задержание и арест главы Апелляционного суда Киева Чернушенко.
По словам Шокина, Чернушенко на данный момент не является задержанным. "Он находится в помещении апелляционного суда. Не хочет оттуда выходить...", - отметил Шокин.
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В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что Главным следственным управлением ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного вмешательства служебными лицами Апелляционного суда Киева в работу автоматизированной системы документооборота суда, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.376-1 УК Украины.
В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства 19 июня Генпрокуратурой совместно с СБУ проведен обыск помещений Апелляционного суда Киева. «По результатам обыска были изъяты денежные средства, серверы и компьютерное оборудование, на котором находится база автоматизированной системы документооборота суда, а также установлены систематические факты незаконного вмешательства в автоматизированные системы суда со стороны должностных лиц суда, в том числе судей», - пояснили в ГПУ. После проведения необходимых следственных действий изъятое оборудование было возвращено.
Генпрокуратурой подготовлено ходатайство к Высшей квалификационной комиссии судей об отстранении от должности председателя Апелляционного суда Киева, а также представление в ВР относительно предоставления разрешения на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест.
По данным Шокина, в рабочем кабинете Чернушенко в ходе обыска было изъято 6,5 тыс. долларов.