Шокин инициирует снятие неприкосновенности, задержание и арест главы Апелляционного суда Киева

Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин завтра внесет в Верховную Раду представление о снятии судейской неприкосновенности, задержании и аресте председателя Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шокин сообщил на брифинге в Киеве.

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«Завтра я внесу представление в Верховную Раду Украины с целью привлечения к ответственности судьи Чернушенко, снятия судейской неприкосновенности, задержания и ареста», - отметил генпрокурор.

Также в пресс-службе Генпрокуратуры добавили, что Главным следственным управлением ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного вмешательства должностными лицами Апелляционного суда Киева в работу автоматизированной системы документооборота суда, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.376-1 УК Украины.

В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства 19 июня Генпрокуратурой совместно с СБУ проведен обыск помещений Апелляционного суда Киева.

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«По результатам обыска были изъяты денежные средства, серверы и компьютерное оборудование, на котором находится база автоматизированной системы документооборота суда, а также установлены систематические факты незаконного вмешательства в автоматизированные системы суда со стороны должностных лиц суда, в том числе судей», - объяснили в ГПУ.

Также указано, что после проведения необходимых следственных действий изъятое оборудование было возвращено.

ГПУ подготовлено ходатайство в Высшую квалификационную комиссию судей Украины об отстранения от должности председателя Апелляционного суда Киева, а также представление в ВР о даче разрешения на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест.

Как сообщал УНИАН, по данным Шокина, в рабочем кабинете председателя Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко в ходе обыска было изъято 6,5 тыс. долларов.