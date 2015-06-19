В Днепропетровск прибыла делегация во главе с сенатором США Маккейном
18:34, 19 июня 2015Политика
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В Днепропетровск прибыла делегация во главе с сенатором США от Республиканской партии, председателем комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джоном Маккейном.
REUTERS
Об этом посол США в Украине Джеффри Пайетт написал в Twitter.
"Приветствую в Днепропетровске сенатора Джона Макейна и его делегацию. Демонстрация американской поддержки Украине", - написал Пайетт.
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В субботу Маккейн посетит Киев.
Как сообщал УНИАН, Маккейн неоднократно призвал президента США Барака Обаму предоставить Украине летальное оружие.
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