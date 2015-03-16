Маккейн: Чтобы выиграть эту войну, следует предоставить украинцам оружие

Американский конгрессмен Джон Маккейн отмечает, что Украине нужно предоставить оружие, которым она могла бы защититься от российской агрессии.

"Для того, чтобы выиграть эту войну, следует предоставить украинцам оружие, чтобы они могли защитить себя. И это заставит Россию и россиян платить довольно конкретную и высокую цену. Так уже было, когда россияне вторглись в Афганистан. И рано или поздно придется платить двойную цену за такие вещи", - сказал Маккейн в интервью ТСН.Тиждень.

"Это преступление - не предоставить украинской армии оружие, которым они должны были бы защитить себя. Это - часть истории позора - и Соединенных Штатов, и президента США, который отказывается помочь людям, которые сражаются за свои жизни", - отметил Маккейн.

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В то же время, конгрессмен считает, что санкции недостаточно эффективны для того, чтобы остановить президента РФ Владимира Путина и его агрессию. Тем более, по словам Маккейна, Европа очень зависит от России, поэтому там не в восторге от продления санкций.

"Санкции в известной мере эффективны, но мы должны понимать - популярность Путина в России невероятно высокая. Я думаю, что цена на нефть, благодаря Саудовской Аравии, пока еще имела наибольшее влияние на российскую экономику. Намного больше, чем санкции. И это понятно, потому что Европа зависима от российских энергоносителей, и европейский бизнес в действительности не в восторге от усиления санкций и это действительно позорно", - подчеркнул отметил Маккейн.