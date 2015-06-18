Россия изменила тактику действий относительно Украины - Порошенко

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом президент сказал во время встречи с руководящим составом СБУ, где он представил врио председателя СБУ Василия Грицака, который ранее занимал должность первого заместителя председателя спецслужбы.

"Российская Федерация изменила тактику действий", – сказал глава государства. Так, по его словам, если ранее РФ рассчитывала на военные успехи вдоль линии соприкосновения, то на сегодня, после того, как Украине удалось значительно усилить эффективность и боеспособность своих Вооруженных сил, были поставлены задачи активизировать подрывную деятельность внутри Украины.

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Президент отметил, что Грицак длительное время работает в Службе безопасности, а в последний год руководил Антитеррористическим центром при СБУ, создавал Объединенный штаб Центрального управления СБУ в зоне АТО, вместе с военными и нацгвардейцами – Силы специальных операций.

"Закаленный, обстрелянный, проверенный, опытный – убежден, что эти Ваши качества позволят СБУ выполнить приоритетные задачи, которые поставлены и которые вытекают из действующего законодательства, из утвержденной Стратегии национальной безопасности", – сказал Порошенко, обращаясь к новому врио. председателя СБУ.

Порошенко добавил, что решение о назначении руководителя СБУ утверждает Верховная Рада, поэтому Грицак должен убедить в своих способностях народных депутатов.

Напомним, 18 июня Верховная Рада приняла постановление об увольнении Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ (Регистрационный №2110-А).

За это решение проголосовали 248 народных депутатов из 364 зарегистрированных в сессионном зале.

Вслед за Наливайченко ушел его советник Маркиян Лубкивский.

Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Грицаку было поручено временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины.