Лубкивский уходит из СБУ вслед за Наливайченко
13:13, 18 июня 2015Политика
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Советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский заявил, что уходит с этой должности после увольнения Валентина Наливайченко.
Лубкивский решил уйти с поста / Фото УНИАН
Об этом Лубкивский сообщил на своей странице в Facebook.
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«Наливайченко ушел. ...Я иду вместе с ним с должности советника главы СБУ», - написал он.
Уважаемые друзья,Наливайченко ушел. Преданный всеми (!) в лучших традициях украинского політикумуусіма, но не стираем...Posted by Markian Lubkivskyi on 18 Июнь 2015 г.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июня, Верховная Рада по представлению президента Петра Порошенко 248-ю голосами уволила Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ.
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