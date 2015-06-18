Лубкивский уходит из СБУ вслед за Наливайченко

Об этом Лубкивский сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВерховная Рада уволила Наливайченко

«Наливайченко ушел. ...Я иду вместе с ним с должности советника главы СБУ», - написал он.

Уважаемые друзья,Наливайченко ушел. Преданный всеми (!) в лучших традициях украинского політикумуусіма, но не стираем... Posted by Markian Lubkivskyi on 18 Июнь 2015 г.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июня, Верховная Рада по представлению президента Петра Порошенко 248-ю голосами уволила Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ.