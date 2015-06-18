Лубкивский уходит из СБУ вслед за Наливайченко

13:13, 18 июня 2015
Политика
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Советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский заявил, что уходит с этой должности после увольнения Валентина Наливайченко.

Фото УНІАН

Об этом Лубкивский сообщил на своей странице в Facebook.

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«Наливайченко ушел. ...Я иду вместе с ним с должности советника главы СБУ», - написал он.

Уважаемые друзья,Наливайченко ушел. Преданный всеми (!) в лучших традициях украинского політикумуусіма, но не стираем...

Posted by Markian Lubkivskyi on 18 Июнь 2015 г.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июня, Верховная Рада по представлению президента Петра Порошенко 248-ю голосами уволила Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ.

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