Верховная Рада уволила Наливайченко

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 248 народных депутатов из 364 зарегистрированных в сессионном зале.

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В частности, от "Блока Петра Порошенко" - 104 депутата, от "Народного Фронта" - 69, а от "Оппозиционного блока" - 0.

Напомним, накануне президент Петр Порошенко подписал представление в парламент об увольнении Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ.