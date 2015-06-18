Верховная Рада уволила Наливайченко
12:11, 18 июня 2015Политика
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Верховная Рада приняла постановление об увольнении Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ (регистрационный №2110-А).
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 248 народных депутатов из 364 зарегистрированных в сессионном зале.
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В частности, от "Блока Петра Порошенко" - 104 депутата, от "Народного Фронта" - 69, а от "Оппозиционного блока" - 0.
Напомним, накануне президент Петр Порошенко подписал представление в парламент об увольнении Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ.
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