Der Spiegel: Легенда о минском перемирии

Об этом пишет Бенджамин Биддер в своей статье «Легенда о минском перемирии», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Прежде чем освободить трибуну украинского парламента после своей пресс-конференции, президент Петр Порошенко еще раз заявил: В прошлом году я убедился, что «мы, украинцы, уникальный героический народ, с мужеством и силой воли».

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Это наполовину слова ободрения, наполовину – предупреждение. Порошенко адресует их своим внутренним и внешним врагам – «олигархии, коррумпированной бюрократии и стране-агрессору». Это относится к России, которая поддерживает сепаратистов.

На востоке Украины в среду, вспыхнули самые серьезные бои с февраля. Бои сосредоточены в городе Марьинка, которая находится всего в 20 километрах от Донецка и контролируется правительственными силами. По меньшей мере, пять украинских солдат были убиты в боях, 39 получили ранения. С другой стороны, мужчина, которого «Донецкая Народная Республика» называет «министром обороны», говорит о 15 убитых бойцах из пророссийских сепаратистов.

Украинская армия действительно защищала Марьинку. Порошенко также сообщил парламенту, что для этого военные привезли тяжелую артиллерию. По соглашению о прекращении огня, подписанном в феврале в Минске, Киев отвел оружие за линию фронта.

В течение многих месяцев политики на Западе упрямо указывают на то, что Минское прекращении огня «в значительной степени соблюдается». Но это все больше говорило об их нерушимом оптимизме, а не о реальной ситуации. Люди все равно гибли и стреляли, хотя и с меньшей интенсивностью. До конфликта в Марьинке. Неужели на этом Минск провалился?

Украина обвиняет Россию

В Киеве премьер-министр Арсений Яценюк обвинил «российских террористов». Москва «дала им указание начинать военную операцию». Сепаратисты, в свою очередь, обвиняют правительственную армию: представитель «министерства обороны» в Донецке, Владислав Бриг, сказал российскому телевидению, что украинцы начали обстреливать жилые районы в Донецке. Однако, он сказал это, после того, когда битва в Марьинке уже была проиграна.

Ранее сепаратисты сообщали якобы об «освобождении Марьинки» - подтвердив тем самым свое наступление. Нападение произошло, по мнению ряда источников, с привлечением примерно тысячи человек и около 20 танков. Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) были свидетелями подготовки атаки. Они зарегистрировали передислокацию большого количества тяжелого вооружения «Донецкой Народной Республики» в направлении Марьинки – а именно «до и во время боевых действий».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил о «провокационных действиях украинских вооруженных сил». Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в том, украинское правительство не выполнило свое обязательство вступить в диалог с восточными регионами. Поэтому Минское соглашение «постоянно находится под угрозой».

Кто же прав?

Минское соглашение включает в себя 13 пунктов. Первые три относятся к прекращению огня, выводу тяжелой артиллерии и доступу наблюдателей ОБСЕ к складам оружия. Ни один из них до сих пор не был реализован в полной мере. Начиная с четвертого пункта, все усложняется: кроме прочего, речь идет о «диалоге», но также и о новой конституции с элементами децентрализации, «местных выборах в соответствии с законодательством Украины», о «полном контроле государственной границы украинским правительством».

Диалог между Киевом и Донецком застрял, поскольку правительство не хочет принимать сепаратистов как сторону переговоров и тем самым повышать их значимость. Пророссийские полевые командиры, в свою очередь, пытаются защитить себя от того, чтобы после выборов им не пришлось делить политическую власть с про-украинскими партиями. Закрытие границы отрежет их от поставок из России.

«Минск сам по себе невыполним», сказал Штефан Майстер, эксперт по России Германского совета по международным отношениям (DGAP). Москва хочет использовать пункт «децентрализация», чтобы с помощью федерализации Украины обеспечить себе гораздо больше прав на участие в принятии решений, касающихся дальнейшего развития страны. «Германия и Франция заставили Порошенко подписать бумагу. Они сделали это, хотя они должны были знать, что реализация может стоить ему головы», говорит Майстер.

Говорить сейчас о провале Минска – заблуждение. Потому что: «Он никогда не работал», говорит Майстер. Российский политолог Игорь Грецкий, член Научного совета по международным отношениям, согласен с ним: «Минск никогда не был прочным фундаментом для урегулирования конфликта». Соглашение было настолько расплывчатым, «что каждая сторона получила право обвинять другую в нарушениях». В соответствии с Минскими договоренностями, Восток должен оставаться частью Украины. «В этом совершенно не заинтересованы многие группы в народных республиках», говорит Грецкий.

Майстер критикует действия Запада. Берлин и Брюссель должны были использовать время, чтобы подготовить новые санкции: «Нужно было дать понять россиянам: следующая атака обойдется дороже». Вместо этого, Европа умалчивала ситуацию. Порошенко будет вынужден пойти на уступки, но получит слишком мало поддержки для стабилизации своей страны, считает Майстер.

У россиян укрепилось впечатление, что им нужно только «подождать, пока рухнет Украина».