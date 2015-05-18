BloombergView: Путин пытается заморозить конфликт в Украине

В последнее время мы не слышали новостей от сепаратистов на востоке Украины, но на этой неделе они выдвинули предложения о долгосрочном статусе регионов. Они, в основном, соответствуют Минскому мирному плану, подписанному в феврале, но также написаны так, чтобы украинское правительство их отклонило, это способ создать постоянный замороженный конфликт, сродни подконтрольным России территориям Грузии.

Об этом пишет Леонид Бершидский в статье под названием «Путин пытается заморозить конфликт в Украине», опубликованной на сайте Bloombergview.com.

Сепаратисты опубликовали свои предложения на сайте «Донецкое агентство новостей», где они часто размещают официальные заявления. Один документ предлагает изменения в Конституции Украины, а другой – проект закона о выборах в захваченных повстанцами районах. Оба с характерными московскими признаками; они демонстрируют юридическую хитрость, будто активных повстанцев никогда и не было.

Судя по двум документам, цель президента Владимира Путина заключается в том, чтобы лидеры Украины в Киеве отказались от предложения. Тогда он сможет сказать, что Украина нарушила свои политические обещания, и отказаться от своих собственных основных уступок – вернуть контроль над юго-восточной границей Украины к центральному правительству к концу года.

На первый взгляд, сепаратистские документы кажутся перспективными. В отличие от предыдущей практики, они не упоминают о непризнанных Донецкой и Луганской «народных республиках». Вместо этого, территория называется «отдельный регион с особым статусом».

Хотя сепаратисты никогда не признавали этого раньше, Минское соглашение определяет, что их территория должна оставаться частью Украины. Это означает, что судей и прокуроров будет назначать Киев. Так что, если повстанцы хотят быть конструктивной стороной, они не могут сказать по-другому в своих предложениях.

Повстанцы, тем не менее, заявляют о своем праве (изложенные в Минском соглашении) создать «народную милицию» из местных командиров, что позволит текущей армии повстанцев сохранить свое оружие и, в конечном счете, контролировать территорию.

Предложения также содержат требования, которые просто не были оговорены. Речь идет об избирательных комиссиях, которые будут контролироваться на местах, финансовом контроле над местными предприятиями, что позволит «особому региону» сбалансировать свой бюджет, освобождение от статьи Конституции Украины, в которой указано, что областями страны управляют назначенные Киевом губернаторы, а также вопрос об энергообмене между центральным правительством и местными советами.

Кроме того, есть требование, чтобы Украина восстановила закон, предусматривающий военный нейтралитет страны, который был отменен при президенте Петре Порошенко. Это помешает Украине подать заявку на членство в Организации Североатлантического договора.

Ни одно из этих требований напрямую не нарушает пункты соглашения о прекращении огня.

Единственное предложение, которое действительно нарушает, - это список «особых районов», городов в проекте закона о выборах. Он включает в себя: подконтрольное Украине Широкино, недалеко от портового города Мариуполя; Пески, рядом с донецким аэропортом; и Дебальцево, железнодорожный узел, который повстанцы захватили после подписания Минского соглашения. Соглашение о прекращении огня явно закрепляет линию раздела между повстанцами и украинскими военными, согласованную в сентябре прошлого года, согласно которой все три города окажутся на украинской стороне.

Сепаратисты представили свои предложения Конституционной комиссии Украины, которая должна разработать план децентрализации, и Минской контактной группе, которая должна контролировать соблюдение режима прекращения огня. Повстанцы - и Россия – якобы хотят диалога с украинскими властями касательно документов. Однако, они знают, что этого не будет. «Мы не хотим отвечать на эту очевидную провокацию сепаратистов», сказал человек из Конституционной комиссии представителям Theinsider.ua.

Путин, несомненно, хочет, чтобы комиссия отклонила предложения. Вот почему сепаратисты также представили их международной контактной группе, где французский дипломат Пьер Морель курирует политическую часть Минского соглашения. Путину важно убедить своих западных противников в том, что Украина не будет выполнять свою часть [договоренностей] в целях обеспечения долгосрочного мира.

Вот почему Путинская машина пропаганды схватилась за недавнее заявление Порошенко о том, что Украина «освободит» Донецкий аэропорт, часть которого находится на территории, подконтрольной повстанцам, в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня.

Путин хочет, чтобы западные лидеры устали от боевого настроя Порошенко. Как только они покажут признаки такой усталости, он может заморозить ситуацию и приступить к созданию связей с районами под контролем повстанцев по модели других замороженных конфликтных зон: Приднестровья в Молдове, Абхазии и Южной Осетии в Грузии.

Украине трудно вырваться из этого сценария Кремля. Последнее, чего она хочет, это обсуждать свою новую конституцию с Путиным и его доверенными лицами. Отказ от переговоров, однако, не порадует канцлера Германии Ангелу Меркель или ее французского коллегу, президента Франсуа Олланда, которые были посредниками в заключении Минского соглашения. Меркель, как сообщается, сказала Порошенко, что Путин готов признать «народные республики» восточной Украины и отправить «миротворческие силы», как он сделал в случае со спорными районами в Грузии. Если она действительно так сказала, то она, вероятно, пыталась заставить Порошенко быть более гибким и поддерживать Минское соглашение, чтобы Путин был вынужден передать обратно контроль над границей в конце этого года.

Однако, такая гибкость для Порошенко была бы политически невозможной. У него нет полномочий от народа для создания пророссийской автономной области в составе Украины. Его ответ заключается в попытке напугать своих западных партнеров новым российским наступлением, - но они поверят в него только тогда, когда увидят.