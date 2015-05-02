Еще одно село в Луганской области станет украинским - Москаль

Об этом сообщает пресс-служба руководителя Луганской военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

"Село Орехово, вблизи 25-го блокпоста на автодороге Бахмутка, в правовом смысле оказалось "между небом и землей". Своего сельсовета оно не имеет и юридически относится к Голубовскому поселковому совету, который оккупирован боевиками так называемой ЛНР. Несмотря на то, что Орехово расположено справа Бахмутки (по которой во многих местах проходит линия разграничения), то есть ближе к оккупированной территории, оно остается под контролем Украины", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЖителям Луганской области запретили ходить на охоту и пикники

Как отмечается, Орехово "официально переоформят в контролируемую Украиной территорию".

"Большинство селян высказались за то, чтобы их включили в горсовет соседнего Горского, что мы и сделаем через постановление Верховной Рады. После его принятия Орехово станет украинским не только фактически, но и юридически. А селяне смогут беспрепятственно проезжать блокпосты и получать необходимые справки в Горском", - отметили в пресс-службе.

Читайте такжеМоскаль распорядился запретить железнодорожное движение на оккупированную Луганщину (документ)

Согласно сообщению, жители села настроены решительно за Украину, потому что уверены, что боевики обстреливали их не случайно, а целенаправленно.

"Сейчас в Орехово есть несколько насущных проблем, которые требуют решения. Первое — это доставка пенсий, которую отныне будут привозить непосредственно в село. Второе — ремонт школы, возведенной еще при царской власти в 1910 году. Мы выделим из областного бюджета средства для перекрытия крыши металлочерепицей и замены старых окон на металлопластиковые стеклопакеты. И третье — это официальное переоформление Орехово на контролируемую Украиной территорию", - цитирует пресс-служба руководителя областной военно-гражданской администрации.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля, Москаль поднял украинский флаг над селом из "серой зоны". К контролируемой Украиной части Луганской области был присоединен еще один населенный пункт - Екатериновка Попаснянского района.



