Москаль поднял украинский флаг над селом из "серой зоны" (фоторепортаж)

Село фактически расположено в ничейной, так называемой “серой” зоне, за крайним украинским блокпостом, сообщил Геннадий Москаль на своем сайте.

"Подразделения наших военных здесь не дислоцируются, однако боевиков самозваной ЛНР тоже нет. Екатериновка юридически относится к Березовскому сельскому совету, который оккупирован, поэтому село отключили от финансирования. После этого люди начали обращаться к местной власти с просьбой “вернуть их снова в Украину”. Руководитель Луганской области Геннадий Москаль привез в Катериновку гуманитарную помощь и лично пообщался с селянами", - сказано в сообщении.

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Москаль также отмечает, что поскольку село расположено за крайним украинским блокпстом, сюда время от времени заходят боевики, однако большинство его жителей "решительно настроены за Украину". Теперь на здании в центре села установлен желто-синий флаг.

"Сейчас в селе проживает 162 местных жителя и 32 переселенца (большинство из оккупированного Первомайска). Есть и около двадцати детей, которые не учатся, потому что школа тоже осталась в оккупированном стороне. Весенне-полевые работы проводить здесь нельзя из-за близости к линии фронта (укрепления боевиков стоят всего в километре от центра Катериновки). Наибольшие проблемы для крестьян - это отсутствие социальных выплат и сложность добраться до райцентра. Первая проблема уже практически снята, а вторую будем решать в ближайшее время", - также отметил Москаль.

Ранее Москаль сообщил о снижении боевой активности в Луганской области.