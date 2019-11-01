ГПУ открыла уголовное производство против Федины и волонтерки Зверобой - нардеп

Производство открыто после скандального заявления в адрес президента Зеленского.

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство за скандальные высказывания народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины и волонтерки Маруси Зверобой.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

"Передайте кто-то Зверобой и Федине номер уголовного производства, относительно их призывов к убийству человека и свержению государственной власти", - написал он.

К тому же нардеп выложил фото, на котором видно номер 42019000000002276.

По словам Качуры, он является заявителем по делу.

Отметим, сейчас текст уголовного производства отсутствует.

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Напомним, ранее нардеп от "Европейской солидарности" София Федина вместе с волонтеркой Марусей Зверобой организовали видеотрансляцию, в которой резко раскритиковали манеру общения президента Зеленского с ветеранами, приехавшими в поселок Золотое перед разведением войск.

В ролике Федина намекнула, что "президент думает, что он бессмертный", и обвинила, что Зеленский "пытается вернуть в Украину врага".

"Там случайно может взорваться граната, обстрелы бывают случайно... Но честно говоря, было бы красивее, чтобы это все произошло во время московских обстрелов, когда кто-то в голубой или белой рубашке припрет на передовую", - сказала она.

В свою очередь волонтер Зверобой была более эмоциональной в выражениях.

"Ты наносишь такой ущерб, что все желают, чтобы ты сдох, и просто обсуждают, каким образом: или тебя повесить лучше, или застрелить, или граната взорвется где-то. Я тебе обещаю, тебя кто-то подорвет там. Ты чаще езжай, я хочу, чтобы ты там чаще ездил, а пацаны просто морально не были к тебе готовы, они к тебе даже на "вы" обращались. Но ты, с*ка, правильно расставил акценты. Ты показал, как к тебе надо обращаться. Тебя надо мочить в сортирах", - заявила она.

В свою очередь фракция "Слуга народа" решила обратиться в правоохранительные органы с просьбой оценить высказывания Федины о вероятных угрозах в сторону президента Зеленского.