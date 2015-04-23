Эксперт: неполучение безвизового режима на саммите в Риге будет «серьезным сигналом Украине»

Об этом он сказал во время записи телевизионной программы «Восток+Запад», которая будет транслироваться на канале УНИАН-ТВ 24 апреля в 17:00.

«Тот факт, что в мае мы не получим безвизового режима, является очень серьезным сигналом украинской власти о том, что хватит говорить о европейской интеграции, надо наконец-то делать», - сказал он.

Филипчук отметил, что «ни у кого не возникает сомнение, что не будет провозглашено безвизовый режим, в лучшем случае, мы сейчас настаиваем на том, чтобы зафиксировать 1 января 2016 как предоставление Украине безвизового режима при условии выполнения ряда обязательств».

По словам эксперта, «наши европейские партнеры прямо говорят, что нет сейчас такой готовности из-за ряда серьезных причин», - добавил он.

Филипчук отметил, что Украина технически не готова для получения безвизового режима. «Украина перешла ко второй фазе Плана действий по визовой либерализации прошлого года и в принципе выполнить его было не очень сложно, но на сегодня есть ряд невыполненных положений, прежде всего, со стороны министерства внутренних дел, которое сейчас несет главную ответственность за то, что мы не получим безвизовый режим в мае», - сказал он.

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В частности, по его словам, миссия ЕС, которая посетила Украину в течение последних месяцев, констатировала, что достаточно слабый прогресс в борьбе с коррупцией, не решены вопросы внесения изменений в закон Украины о беженцах, обеспечения защиты документов, не решен вопрос государственной стратегии в отношении наркотиков.

Филипчук отметил, что есть объективные проблемы, связанные с тем, что в результате российской агрессии возросло количество перемещенных лиц и определенное количество украинских граждан вынуждены сейчас искать убежища за пределами Украины, а это переводит Украину из группы стран, которые ранее не содержали серьезных рисков, в группу стран, которые несут серьезную опасность с точки зрения искателей убежища.

«Если раньше мы не входили в 30 стран, граждане которых в ЕС просят права на проживание и приют, то сейчас мы занимаем 12 место», - сказал Филипчук.

По его словам, только на территории Польши 29 тыс. человек обратились с просьбой об определении их правового статуса. «С увеличением потока мигрантов из Украины, легальных или нелегальных, не имеет значения, Украину все больше воспринимают как страну с миграционной безопасностью», - сказал он.

Филипчук считает, что необходимо со стороны государства обеспечить максимально эффективную политику по обеспечению социальных прав внутренне перемещенных лиц, чтобы показать ЕС, что «мы заботимся о тех, кто потерял свои дома на оккупированных территориях».