Яценюк: Украина является победительницей во Второй мировой войне

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания организационного комитета по подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы над нацизмом в Европе и 70-й годовщины окончания Второй мировой войны.

“Это празднование 70-летия происходит, когда против Украины Российская Федерация начала осуществлять военную агрессию, и история, конечно, распорядилась очень драматично: 70 лет назад мы бок о бок боролись с нацизмом и воевали и победили, а сейчас Российская Федерация, которая вместе с Украиной побеждала во Второй мировой войне, начала военную агрессию против Украинского государства», - сказал Яценюк.

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По его словам, празднование 70-й годовщины Победы над нацизмом «является не только историческим, но и знаковым. «Попытки Российской Федерации переписать историю, приватизировать Победу во Второй мировой войне и присвоить эту священную и историческую борьбу над нацизмом, должны быть пресечены, и Украина является государством-победителем во Второй мировой войне, Украина является основательницей Организации Объединенных Наций. Общий объем потерь Украины во время Второй мировой войны - это 40% человеческих и материальных потерь, на 14 млн уменьшилось население Украины по результатам Второй мировой войны, и поэтому мы является государством-победителем, мы боролись с нацизмом, и мы должны достойно отметить эти события и почтить каждого ветерана Второй мировой войны, каждого, кто воевал во время Великой Отечественной войны”, - подчеркнул Яценюк.

По его словам, задача Украинского государства - почтить каждого человека и продемонстрировать историческую справедливость того, что происходило 70 лет назад, и не допустить повторения таких трагических и ужасных событий, которые происходили в прошлом веке.