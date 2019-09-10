Исчерпывающие доказательства того, что Вышинский завербован украинскими спецслужбами

В то время как вернувшиеся в Россию по обмену старики, женщины и дети бесследно сгинули на необъятных просторах православного отечества, пристроившаяся к ним сладкоголосая змея, пользуясь пролетарской доверчивостью Дмитрия Киселева, заползает на лучшие телеканалы России и сеет там неразумное, злое, русофобское.

Разумеется, речь идет о журналисте-международнике Кирилле Вышинском, которого нынче принято называть «лицом обмена», или, если угодно, «единственным лицом, не заретушированным Маргаритой Симоньян» на знаменитом фото «Наши летят». Уже одно это обстоятельство должно насторожить православного наблюдателя: известно, что истинным лицом обмена, кроме Путина, были, конечно же, русские старики, русские женщины и русские дети, особенно дети. Однако Вышинский почему-то упрямо отрицает очевидное (цитируем интервью лицемера каналу «Russia Today»):

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Журналист «RT»: «Мне очень понравилось, как вы проанализировали тот контингент, который сходил с трапа украинского самолёта. Если у нас были женщины, старики, дети, там были…»

Вышинский (злобно): «Детей не было».

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Известно, что в застенках СБУ Вышинского подвергали нечеловеческим пыткам

Как же это не было, если был полный самолет детей?! Почему Вышинский отрицает очевидное? Куда он девал детей?! Что было в его огромных сумках, когда он выходил из самолета? Запомним этот вопрос.

Известно, что в застенках СБУ Вышинского подвергали нечеловеческим пыткам. Та же Маргарита Симоньян лично видела , как каратели хунты заставляли Кирилла вставлять гениталии сначала в розетку на пять минут, а потом в трехлитровую банку с водой, чтобы вскипятить кипяточку. Они называли эту пытку «Русский Самовар». Особый цинизм истязания заключается в том, что со временем жертва привыкает к процедуре и в дальнейшем без нее уже не может, после чего клиента можно, собственно, вербовать. Казалось бы, даже фашисты с дедами до такого не додумались, но как же прокомментировал это зверство в интервью телеканалу НТВ двурушник Вышинский?

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Вышинский (злобно): «Я не испытывал какого-либо физического насилия, у меня нет на теле следов пыток или синяков».

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Как же это нет следов пыток или синяков, если весь Вышинский после обмена представляет из себя сплошной синяк, не говоря уже о пресловутых гениталиях! Почему он не показал их никому, кроме Маргариты Симоньян, женщины на сносях? Запомним и этот вопрос.

Еще один примечательный момент. После своего освобождения Вышинский был внедрен на встречу с министром так называемых иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, где у них состоялся обманчиво шутливый диалог .

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Вышинский (льстиво): «Мой авторитет в камере, Сергей Викторович, [после вашего поздравления с днем рожденья] моментально поднялся до небес.

Лавров (чудовищно ошибаясь): Мой тоже.

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Все вышеприведенные вопросы, не говоря уже об ответах, говорят о том, что Вышинский был, конечно же, завербован СБУ

Известно, как поступают в тюремных камерах Украины с русскоязычными православными патриотами их гей-сокамерники из числа озверевших нацистов, и страшно даже представить, как именно подрос опущенный тюремный авторитет Вышинского после того, как его поздравил сам Лавров. Так, говорят, что в тот же день на Кирилла напялили шляпу, сунули ему в зубы бычок и заставляли кричать «игого!» в самый, казалось бы, неподходящий момент. Делал ли он это с умыслом? Этот вопрос остается условно открытым, но уже сегодня ясно одно: нет, авторитет Сергея Лаврова от контактов с Вышинским мог подняться только в очень узких кругах, и эти круги не имеют никакого отношения ни к православию, ни, тем более, к духовности.

Все вышеприведенные вопросы, не говоря уже об ответах, говорят о том, что Вышинский был, конечно же, завербован СБУ. Чего стоили одни только картинные вопли фигуранта, мол, не хочу на обмен, хочу остаться в Украине, - типа, в Украине можно было бы в конце концов отмазаться и дальше русскую капусту рубить, а в России его потаскают недельку по каналам, а потом тихо сгноят в центре занятости или прирежут в подъезде, чтоб Киселев не чувствовал себя обязанным. Дешевая провокация, легко разгаданная генерал-майором Москальковой...

Симптоматично, что даже сейчас, будучи в зените славы, Вышинский рвется в Украину , якобы на суд, а на самом деле - для получения инструкций из Вашингтона, ведь любому ежу понятно, что суд в Украине управляется заокеанской военщиной. Даже этот текст написан под диктовку ЦРУ, чтобы с помощью откровенных передергиваний и обманчиво нелепых манипуляций отвести подозрение от ценного агента укроамериканских спецслужб.

Подумайте над этим.

Всех желающих помочь украинской армии в поставках новых агентов просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук.

Василий РЫБНИКОВ