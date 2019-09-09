Вышинский пообещал вернуться в Украину на суд

Руководитель РИА "Новости Украина" уверяет, что не боится летать в Киев.

Руководитель РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого передали России в рамках обмена пленными, заявил, что будет летать в Украину на судебные заседания.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Москве, передает ТАСС.

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"Как буду летать в Киев на суды? Буду покупать билеты и летать. Насколько безопасно - не знаю", - рассказал Вышинский.

При этом подчеркнул, что не испытывает страха перед полетами в Украину для участия в судах, однако не уверен в безопасности.

"Я не боюсь. Жена и мать ставят условия - пока ни ногой. Буду принимать решение, не сегодня точно", - сказал он.

Вышинский также утверждает, что мог покинуть Киев раньше, однако решил остаться и отправиться в Москву спецбортом 7 сентября по просьбе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

По словам Вышинского, Москалькова попросила его задержаться, чтобы это был какой-то знак, что все обязательства будут выполнены".

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и РФ в формате "35 на 35". Самолет с украинскими пленными приземлился в столичном аэропорту "Борисполь", где его ждали родные и близкие, журналисты и президент Украины Владимир Зеленский. Среди украинцев, вернувшихся домой – Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, украинские моряки, захваченные россиянами в Керченском проливе и другие.

Тем временем самолет с россиянами был направлен в московский аэропорт "Внуково". Среди лиц, которых в рамках обмена направили в Москву, были среди прочих бывший зенитчик "ДНР" Владимир Цемах и обвиненный в госизмене руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.