День защиты детей: Зеленский призвал оставить детям такую страну, которой они будут гордиться (фото)

Сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал оставить детям такую страну, которой они будут гордиться.

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Соответствующий призыв он опубликовал по случаю Дня защиты детей в своем Facebook, опубликовав также фото своей семьи.

"Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться!", - написал Зеленский.

Владимира Зеленского поддержала и его жена - первая леди Украины Елена Зеленская. Она призвала каждый день, каждую минуту помнить, что дети нуждаются в любви, заботе и поддержке.

"В День Защиты Детей принято говорить о необходимости обеспечения прав ребенка и нарушать насущные вопросы детства. Дорогие взрослые, давайте будем говорить об этом не только сегодня, но каждый день, каждую минуту помнить, что дети нуждаются в нашей любви, заботе и поддержке. Давайте помнить, что дети - это наше будущее, наше продолжение, наш завтрашний день, и делать все от нас зависящее, чтобы у всех детей было счастливое, безопасное, полноценное детство. Ведь счастливые взрослые вырастают из счастливых детей. А сегодня я хочу сказать «спасибо» своим детям! Это не я вас защищаю! Это вы нас с папой защищаете своей любовью .... Люблю вас! Спасибо за защиту ", - написала Елена на своей странице в Instagram.

Напомним, 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Впервые официально его отметили в 1950 году, а в украинском календаре праздник появился в 1998-ом.

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