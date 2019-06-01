День защиты детей: Зеленский призвал оставить детям такую страну, которой они будут гордиться (фото)
Президент Украины Владимир Зеленский призвал оставить детям такую страну, которой они будут гордиться.
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Соответствующий призыв он опубликовал по случаю Дня защиты детей в своем Facebook, опубликовав также фото своей семьи.
"Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться!", - написал Зеленский.
Владимира Зеленского поддержала и его жена - первая леди Украины Елена Зеленская. Она призвала каждый день, каждую минуту помнить, что дети нуждаются в любви, заботе и поддержке.
"В День Защиты Детей принято говорить о необходимости обеспечения прав ребенка и нарушать насущные вопросы детства. Дорогие взрослые, давайте будем говорить об этом не только сегодня, но каждый день, каждую минуту помнить, что дети нуждаются в нашей любви, заботе и поддержке. Давайте помнить, что дети - это наше будущее, наше продолжение, наш завтрашний день, и делать все от нас зависящее, чтобы у всех детей было счастливое, безопасное, полноценное детство. Ведь счастливые взрослые вырастают из счастливых детей. А сегодня я хочу сказать «спасибо» своим детям! Это не я вас защищаю! Это вы нас с папой защищаете своей любовью .... Люблю вас! Спасибо за защиту ", - написала Елена на своей странице в Instagram.
В День Захисту Дітей прийнято говорити про необхідність забезпечення прав дитини та порушувати нагальні питання дитинства. Дорогі дорослі, давайте будемо говорити про це не лише сьогодні, а кожного дня, кожної миті пам’ятати, що діти потребують нашої любові, турботи та підтримки. Давайте пам’ятати, що діти - це наше майбутнє, наше продовження, наш завтрашній день, та робити все від нас залежне, щоб в усіх дітей було щасливе, безпечне, повноцінне дитинство. Адже щасливі дорослі виростають з щасливих дітей. А сьогодні я хочу сказати «дякую» своїм дітям! Це не я вас захищаю! Це ви нас з татом захищаєте своєю любов‘ю.... Люблю вас! Дякую за захист❤❤️❤️
Напомним, 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Впервые официально его отметили в 1950 году, а в украинском календаре праздник появился в 1998-ом.
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