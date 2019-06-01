День защиты детей: что дарить и как праздновать день детства

Сегодня празднуется Международный день защиты детей.

Ежегодно в Украине и мире отмечается радостный и веселый детский праздник –Международный день защиты детей. Он празднуется 1 июня и в 2019 году приходится на субботу – выходной день.

Примечательно, но накануне, 31 мая, во многих школах Украины прозвенел последний звонок, и дети в эти выходные могут продолжать праздновать прощание со школой и начало летних каникул. Так что праздничное настроение удваивается.

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А это значит, что в нынешнем году у вас есть отличная возможность посвятить все выходные семье и детям, приятно провести время, радовать своих детей подарками и сюрпризами, ведь они их так любят!

Международный день защиты детей: история праздника

Впервые праздник детей начал отмечаться в далеком 1950 году. Он был учрежден 70 лет назад, в ноябре 1949 года, в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин.

Мероприятия этого дня призваны обратить внимание общественности на социальную защиту прав ребенка в области воспитания, образования, социального обеспечения, физического и духовного развития независимо от национальности, общественного происхождения, имущественного состояния и других факторов. Общество, правительство стран, родители и общественные организации должны способствовать признанию и осуществлению прав детей.

Украина 1 июня отмечает сразу два официальных детских праздника – на государственном и международном уровне.

День защиты детей в Украине – это общенациональный праздник, который также призван привлечь внимание людей к проблемам детей. Он был организован по указу президента от 30 мая 1998 года в поддержку инициативы Министерства Украины по делам семьи и молодежи, Всеукраинского комитета защиты детей, Национального фонда социальной защиты матерей и детей "Украина – детям".

Кроме этого дня, детям также посвящены Всемирный день ребенка, который отмечается 20 ноября, День защиты детей Африки – 16 июня, а также День Белых Орхидей, который отмечают в первое воскресенье апреля.

День защиты детей 2019: выходной или нет

День защиты детей в Украине официальным выходным не является. Однако в 2019 году праздник выпал на субботу, так что отдохнуть и выбраться с детворой на прогулку все равно получится.

Как проводится День защиты детей 2019

В день защиты детей противники абортов проводят многочисленные акции в защиту права нерожденных детей на жизнь. Цель таких мероприятий – привлечь внимание широкой общественности к проблеме абортов.

В этот день в Украине проводятся разнообразные развлекательные мероприятия и благотворительные акции, концерты, соревнования, конкурсы, подарки, лекции, выставки, демонстрация фильмов, выступление артистов и аниматоров.

Нужно помнить, что День защиты детей — это не просто веселый праздник для самих деток, а и напоминание взрослым о необходимости защищать права ребенка, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми, учились и занимались любимым делом.

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День защиты детей: что дарить ребенку

День защиты ребенка — отличный повод для подарка. Тем более что учебный год только закончился, так что подарок по случаю окончания очередного класса и по случаю "защитного" праздника можно совместить.

Можно смело выбрать что-нибудь к летним каникулам: развивающую игру, что-то из одежды (новый купальник, к примеру) и т.п.

День защиты детей 2019 в Киеве: куда пойти с ребенком

1 июня весь мир будет отмечать День защиты детей. Куда пойти в Киеве со своими чадами, что интересного посмотреть?

Фестиваль мороженого

30 мая-1 июня, с 10:00 до 20:00

Украинский дом (ул. Крещатик, 2)

На долгожданном фестивале мороженого лучшие украинские производители сладостей представят свою продукцию. Вот уж где можно будет разгуляться детям! Кроме того детей будет ждать интересная развлекательная программа: аттракционы, аквагрим, боди-арт и еще много чего для интересного времяпрепровождения.

Мастер-класс по световой анимации

31 мая, 11:00

Антикафе «Времени вагон» (ул. Мишуги, 12)

Стоимость: 160 грн.

Хотите, чтобы ваши дети научились творить волшебство? Тогда приводите их на мастер-класс световой анимации! Дети воочию смогут не только увидеть, как художники световыми кистями будут создавать картины на специальном экране, но и смогут сами научится рисовать базовый комплект: звезды, луну, солнце и прочее. Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону: (044) 425-14-11.

Фестиваль детского творчества «Навстречу мечте»

31 мая-1 июня 15:00

Киевский дворец детей и юношества (ул. Ивана Мазепы, 13).

Конкурсная программа благотворительного фестиваля детского творчества «Навстречу мечте» начнется 31 мая в 15:00. А вот в День защиты детей, 1 июня, в 19:00 состоится гала-концерт «ГОЛОС МИРА», где юные таланты выступят со звездами украинской эстрады. Все детали по телефону: (044) 428-57-18.

Праздник на ипподроме

31 мая

Киевский ипподром (пр. Академика Глушкова, 10)

Вход свободный

На Киевском ипподроме состоится празднование и Дня Киева, и Дня защиты детей. Гостей мероприятия ожидают интересные конкурсы: на мощность прыжка, на скорость прохождения дистанции. Также гости смогут понаблюдать за рыцарскими боями, пострелять из лука, посетить индейский театр «Дикий Запад», а также покататься верхом на лошадях.

Фестиваль детского творчества «ЩОСЬСЛОН»

30-31 мая

Киевский зоопарк (пр. Победы, 32)

Зоопарк – это не только место, где можно посмотреть на животных, Это также отличная платформа для проведения различных мероприятий. Так, на фестивале «Щосьслон» детей ждут активный отдых и игры с аниматорами. А взрослые тем временем смогут получить консультации детских врачей, психологов и педагогов.

Ну, а если ни одно из этих мероприятий вас не заинтересовало, вы всегда можете посетить детские комнаты в развлекательных центрах. Благо, их в Киеве предостаточно. Также к услугам малышей — парки нашей столицы. Уж там можно найти много интересного: от батутов до небольших аттракционов. Но, отправляясь на прогулку в парк, не забудьте о безопасности ваших детей: головные уборы и питьевая вода ‒ обязательные составляющие отличного детского отдыха.

С Днем защиты детей: поздравления

***

Дети — это наше счастье,

Наше главное богатство.

Ребятишкам мы желаем

Чаще, больше улыбаться.

Поздравляем всех девчонок

И мальчишек с Днем детей.

Будут пусть они здоровы,

Жизнь их будет веселей!

***

Пусть делишки будут рады —

Лето красное идет,

Лишь забавы и награды

Пусть оно им принесет!

Пусть над ними все кружатся

Ангелы хранители,

Будут рады и спокойны

Все-все-все родители!

День защиты детей: видео