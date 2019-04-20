Как украинские фашисты убивали звезду российского телевидения (быль)

Было бы большой ошибкой думать, что в разгар избирательной кампании в Украине все каратели хунты вернулись домой, чтобы заниматься исключительно отстрелом мирных жителей Донбасса и фальсификацией выборов в пользу Гитлера. На самом деле все обстоит с точностью наоборот: длинная рука украинского зла все более жестоко и изощренно орудует в самом сердце Русского мира - на КремльТВ, убивая его лучших представителей. Таких, например, как товарищ Норкин.

Охота украинских спецслужб на товарища Норкина началась далеко не вчера, а с 2016 года

Граждане Украины, в основном, дремучи и слабо разбираются в искусстве, поэтому из звезд российских политических ток-шоу знают, в основном, независимую журналистку Скабееву, и то лишь потому, что однажды в кулуарах ПАСЕ ее несколько раз ударил сапогом в лицо и пырнул ножом украинский депутат-скинхед Береза Б. Скабеева тогда попала в реанимацию, Береза трижды приходил к ней в палату, чтобы удушить жертву подушкой, а однажды даже обмотал ее горло трубкой капельницы, перекинутой через крюк от люстры, и начал тянуть, но что-то его тогда спугнуло. В общем, история всем известная, там потом еще какие-то русские джигиты вызывали Березу на дуэль и вроде бы даже в Улан-Удэ нашли чей-то пьяный труп, короче, неважно. Важно то, что, кроме Скабеевой, вследствие многочисленных нападений передвигающейся ныне только на трех ногах, многие в Украине смутно знают еще какого-то «больного психопата», который бросается с кулаками на гостей своей студии. Это и есть товарищ Норкин. Точнее, был...

Охота украинских спецслужб на товарища Норкина началась далеко не вчера, а с 2016 года, когда смелый журналист, ветеран телеканала «Царьград», начал вести на независимом канале НТВ ток-шоу «Место встречи», призванное обсуждать самые животрепещущие проблемы украинского фашизма. Для того, чтобы в соответствии с журналистскими стандартами представить зрителям позицию обеих сторон, на передачу регулярно приглашался какой-нибудь украинский или хотя бы проукраинский фашист. Большую часть времени этот вонючий ублюдок сидел молча, но рано или поздно он открывал рот, и товарищ Норкин со сдержанной яростью говорил ему: «Вы охерели? Вы совсем охерели? Да вы же охерели!».

Большинство фашистов, сраженное этим неоспоримым аргументом, сразу умолкало, досиживало до конца передачи и шло в бухгалтерию за гонораром, и все же часть тварей пыталась возражать, и тогда возмущенный товарищ Норкин с криком: «Уроды, совесть человеческая есть?», или «Сейчас пойдете кровавыми соплями умываться!», или, в крайнем случае, «Вон отсюда пошел, скотина!» - бросался на наглую тварь с кулаками . Очки, ботинки, выдранные волосы и раскоряченные бабы летели в разные стороны, студия неистово аплодировала, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - главный поклонник товарища Норкина - бросался в телевизор овсом.

В конце концов товарищ Норкин выжил и даже сумел позавчера позвонить журналистам, но сил на борьбу с фашизмом у него уже не осталось

Но с каждым избитым карателем таяли силы товарища Норкина. В СБУ это подметили и стали засылать к нему в эфиры все более наглых и тяжелых, толстых фашистов, хотели даже отправить одного борца сумо, но он как раз душил под Донецком одного очень заслуженного ветерана и решил не размениваться по пустякам. Норкин пыхтел, заработал грыжу, сколиоз и разрыв мошонки, но справлялся, пока не нарвался, наконец, на специально обученного карателя Лойко - того самого, завербованного в Донецком аэропорту лично Кровавым Пастором. Наглой походочкой Лойко вошел в студию товарища Норкина, небрежно зиганул и велел ему завидовать свободной Украине, потому что «в России - рабская психология». «Ах», - сказал товарищ Норкин и, сердешный, сомлел, успев лишь пробормотать что-то о своем нежелании «участвовать в этих спектаклях».

Фразу эту до сих пор так никто и не понял - очевидно, товарищ Норкин сказал ее в бреду, возможно, Лойко что-то ему вколол. Бездыханное тело честного журналиста увезли в больницу, где врачи вынули из его горла фашистское шило и поставили диагноз «гипертонический криз», способный обмануть только очень наивного человека, ничего не знающего об Украине. В конце концов товарищ Норкин выжил и даже сумел позавчера позвонить журналистам, но сил на борьбу с фашизмом у него уже не осталось: в ответ на вопрос о дальнейших творческих планах Норкин бросил трубку и упал рядом. А между тем, как справедливо возмутился друг потерпевшего товарищ Спицын, «фашисты бегают на всех каналах! фашиствующим молодчикам - пожалуйста! для чего это делается?!».

А известно для чего. Не ФСБ же и не Кремль, в конце концов, распорядились массово водить по центральным российским каналам коричневую чуму... Коричневая чума пришла - отворяй ворота, Украина напала.

Всех желающих помочь украинской армии в уменьшении поголовья персонажей, пересмотревших Норкина и его более стойких коллег, просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук.

Василий РЫБНИКОВ