В ГПСУ напомнили Саакашвили о запрете на въезд до 2021 года

В пограничном ведомстве подчеркивают, что на сегодня оснований для законного въезда Саакашвили в Украину нет.

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Бывший президент Грузии и экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили сообщил о намерении прибыть в Украину 1 апреля 2019 года, в Государственной пограничной службе Украины (ГНСУ) заявили, что против него действует запрет на въезд до 2021 года.

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«На сегодня оснований для законного въезда Саакашвили в Украину нет, потому что он не является гражданином Украины и против него действует запрет на въезд сроком до 2021 года», - заявил в комментарии УНИАН помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян .

Он подчеркнул, что пограничники всегда действуют в рамках закона и предоставленных им полномочий.

Ранее Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону сообщил, что намерен прибыть в Украину 1 апреля.

«У меня есть электронный билет на 1 апреля этого года. Из Варшавы я лечу в Киев, в 14:05 я планирую приземлиться в Борисполе. Этот билет я взял, потому что уверен: Порошенко не пройдет во второй тур», - заявил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности о его судимости в Грузии.

5 декабря правоохранители в центре Киева задержали Саакашвили, позже сторонники освободили его из автозака.

11 декабря судья Печерского районного суда Киева Лариса Цоколь отказалась удовлетворить ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста сроком два месяца. Апелляционный суд Киева четыре раза - 22 декабря 2017 года, 3 января, 11 января и 19 января 2018 года - откладывал рассмотрение апелляционной жалобы на указанное решение суда.

Генеральная прокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его сообща совершили несколько лиц (два или более) (ч. 2 ст . 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

12 февраля 2018 года Саакашвили по процедуре реадмиссии был передан Польше.