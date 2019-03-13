"Нам анонсируют новый шатун": в Раде отреагировали на планы Саакашвили вернуться в Украину

Ирина Геращенко заявила, что "те, кто унижали украинских пограничников" и прорывали украинскую границу, "жаждут реванша".

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко считает, что возвращение в Украину одного из лидеров «Движения новых сил» Михеила Саакашвили приведет к хаосу и агрессии.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Читайте такжеСаакашвили: Порошенко в 2014 году говорил об "обмене" Крыма на членство Украины в Евросоюзе и НАТО

Политик заявила, что «те, кто унижали украинских пограничников» и прорывали украинскую границу, жаждут реванша, поскольку для них для них граница – это условность, а пограничники – статисты.

«Забыли эти кадры? Я - нет. И именно так в 2014 на Донбассе, из-за прорыва границ, нападения на пограничников, которых била озверевшая толпа, и подыгрывание этому местных элит, началась война», – вспоминает Геращенко.

«Теперь нам анонсируют новый шатун на 1 апреля. Беспорядок, хаос и агрессию. Мол, ни один пограничник не посмеет остановить новую провокацию. И поэтому для меня есть простой выбор - я против тех, для кого украинская граница фикция. Кто подыгрывал нападениям на пограничников. Тех, для кого есть только власть, и нет Украины», – написала первый вице-спикер ВР.

Она добавила, что нарушители «даже не имели мужества извиниться перед украинскими пограничниками за свое свинство, неуважение к закону и агрессию».

Как сообщал УНИАН, экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили публично заявил, что собирается вернуться в Украину 1 апреля, на следующий день после первого тура президентских выборов.